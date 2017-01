Namorada de sobrevivente relata momento de atropelamento nos Ingleses 

Tragédia 02/01/2017 | 19h00 Atualizada em

A namorada de Gean Mattos, um dos sobreviventes do atropelamento que matou uma mulher nos Ingleses, Schaiane Sotelli, 17 anos, estava no local quando tudo aconteceu. A namorada usava o celular dentro da camionete de Gean, enquanto o namorado e um casal de amigos, Cristiane Flores e Nilandre Lodi, saíram para pegar o cooler no porta-malas. Neste momento os três foram atingidos pelo Camaro preto com placas de Sapiranga (RS) que invadiu a calçada.

Schaiane sentiu a batida na camionete e o vidro do veículo estourou:

— Abri a porta e vi os três inconscientes e o motorista já tinha fugido. Fiquei ajudando o Gena enquanto outros chamavam a ambulância.

A namorada teve escoriações nas costas e não precisou ser socorrida. O pai do Gean, Roque Mattos, conta que houve melhora no quadro do filho, que teve traumatismo craniano e lesão no pulmão. O Hospital Celso Ramos, onde ele está internado, informou aos familiares que vão tirá-lo do coma induzido na noite desta segunda-feira e que não há mais risco de morte.

— Ele é bem musculoso e talvez tenha sido isso que salvou a vida dele — pontua o pai do sobrevivente.

Já o quadro de saúde de Nilandre Lodi que teve as duas pernas amputadas, é grave, porém estável. Ele segue em coma induzido no Hospital Celso Ramos. O pai de Nilandre, Volnir Lodi, conta que Preto, como o filho é chamado, está se recuperando:

— Ele vai ficar sem as pernas, mas pelo menos vai ficar vivo.

Nilandre e a esposa, Cristiane Flores, que morreu no atropelamento, planejavam voltar a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pois o filho mais novo do casal tinha um problema de saúde e estava sendo tratado na cidade gaúcha de onde vieram.

O motorista que conduzia o Camaro é considerado foragido pela Polícia Civil. Apesar de o delegado Eduardo Mattos, responsável pelo caso, não divulgar o nome do suspeito, as reportagens do DC e da RBS TV apuraram que ele se chama Jeferson Bueno, 29 anos.



O rapaz é considerado foragido pela polícia. Segundo Mattos, ele responderá pelo crime de homicídio doloso e duas tentativas de homicídios. O delegado acredita que o motorista assumiu o risco de matar. No entanto, não há a confirmação se ele estava embriagado no momento do acidente.

