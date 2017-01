Nadal faz duelo de gerações contra Zverev no Aberto da Austrália

Melbourne 20/01/2017 | 11h50

O espanhol Rafael Nadal, 30 anos, e o alemão Alexander Zverev (19), se enfrentam neste sábado em Melbourne, em um verdadeiro confronto de gerações, pela 3ª rodada do Aberto da Austrália.

Nadal, ex-número 1 do mundo e atual 9º colocado do ranking ATP, é só elogios para o jovem Zverev (24º), visto por especialistas como uma das futuras estrelas do tênis.

"Ele certamente será um futuro campeão de Grand Slam e tem grandes chances de ser número 1 do mundo. Não tenho dúvidas sobre seu potencia. Será difícil e terei que jogar meu melhor tênis se quiser ganhar", declarou Nadal.

"É um jogador completo. Tem todos os golpes. Um grande saque, uma boa direita, uma forte esquerda, tudo. Terei que colocar um ritmo muito forte para que não jogue de maneira cômoda", completou.

-- Programação deste sábado do Aberto da Austrália:

- Rod Laver Arena:

Dominika Cibulkova (SVQ/N.6) - Ekaterina Makarova (RUS/N.30)

Nicole Gibbs (EUA) - Serena Williams (EUA/N.2)

Alexander Zverev (ALE/N.24) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Daria Gavrilova (AUS/N.22) - Timea Bacsinszky (SUI/N.12)

Grigor Dimitrov (BEL/N.15) - Richard Gasquet (FRA/N.18)

Margaret Court Arena:

Barbora Strycova (RTC/N.16) - Caroline Garcia (FRA/N.21)

Dominic Thiem (AUT/N.3) - Benoît Paire (FRA)

Caroline Wozniacki (DIN/N.17) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Philipp Kohlschreiber (ALE/N.32)

Karolina Pliskova (RTC/N.5) - Jelena Ostapenko (LAT)

Highsense Arena:

Ivo Karlovic (CRO/N.20) - David Goffin (BEL/N.11)

Gilles Simon (FRA/N.25) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Quadra N.2:

Elena Vesnina (RUS/N.14) - Jennifer Brady (EUA)

Pablo Carreño (ESP/N.30) - Denis Istomi (UZB)

Quadra N.3:

Maria Sakkari (GRE) - Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Roberto Bautista (ESP/N.13) - David Ferrer (ESP/N.21)

fbx/chc/am