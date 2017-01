Nadal e Raonic se enfrentam por vaga nas semifinais na Austrália

Melbourne 24/01/2017 | 10h12

O espanhol Rafael Nadal (N.7) terá que encontrar uma maneira de lidar com os mísseis do canadense Milos Raonic (N.3), nesta quarta-feira pelas quartas de final do Aberto da Austrália, para dar outro passo rumo à final do torneio.

Nadal tem retrospecto positivo de 6 vitórias e apenas 2 derrotas contra Raonic, que se tornou o tenista mais bem ranqueado ainda vivo na competição, após as precoces eliminações de Andy Murray (N.1) e de Novak Djokovic (N.2).

Raonic conta com 93 aces em quatro jogos no torneio, 33 deles no duelo de oitavas de final contra o espanhol Roberto Bautista Agut.

O vencedor enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo entre David Goffin (N.11), primeiro belga a chegar às quartas em Melbourne, e o búlgaro Gregor Dimitrov (N.15).

Na chave feminina, o destaque será a partida da favorita ao título Serena Williams (N.2), que enfrentará a britânica Johanna Konta (N.9).

-- Programação desta quarta-feira no Aberto da Austrália:

Rod Laver Arena

Karolina Pliskova (RTC/N.5) - Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Johanna Konta (GBR/N.9) - Serena Williams (EUA/N.2)

David Goffin (BEL/N.11) - Grigor Dimitrov (BUL/N.15)

Rafael Nadal (ESP/N.9) - Milos Raonic (CAN/N.3)

