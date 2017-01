Na primeira reunião com secretários, Gean admite que terá dificuldades para pagar salários de janeiro

Florianópolis 02/01/2017 | 10h28 Atualizada em

O novo prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), começou às 6h desta segunda-feira a primeira reunião com o seu secretariado. Ele se reuniu com 26 pessoas, entre elas a esposa, Cintia Loureiro, e vereadores eleitos que tomaram posse neste domingo e devem assumir pastas no governo de peemedebista.

Ao final do encontro, em coletiva para a imprensa, Gean anunciou as primeiras medidas do seu governo. O novo prefeito também divulgou os 13 nomes do secretariado (veja a lista abaixo). Uma das principais preocupações expostas no encontro é a falta de recursos para o pagamento de salários do servidores.

— Ainda faltam R$ 40 milhões para pagar a folha de dezembro. Levaremos pelo menos 10 dias para fazer o pagamento. Se usássemos todo o dinheiro do IPTU para pagar a folha de dezembro, o recurso não seria suficiente. O pagamento da folha de janeiro vai ser difícil.



Entre as novas medidas, a mais polêmica é a que congela os super salários dos servidores municipais. A partir do decreto de limitação dos salários, que será assinado por ele, os vencimentos ficarão limitados a R$ 25,6 mil, que é o salário do prefeito estabelecido em lei. Hoje, estima-se que 60 servidores ganham mais do que isso. Os valores chegam a R$ 50 mil mensais. Estão nessa lista, auditores, procuradores, entre outros.

Outra ação anunciada por Gean é a de cortar 30% os gastos da prefeitura. Somente saúde e educação vão sair ilesas das reduções. Ele pediu que os secretários usem os próprios carros e celulares para evitar gastos da máquina pública. O peemedebista diz que já está fazendo isso também.

Veja abaixo a lista dos secretários:

Filipe Mello (Bacharel em Direito e advogado pós-graduado em Direito Público, Constitucional e Administrativo. Já ocupou diversas pastas municipais e estaduais, inclusive a Secretaria de Turismo de Santa Catarina): é o novo secretário da Casa Civil e acumulará, também, a Secretaria de Comunicação, que deverá se transformar em uma nova estrutura após a reforma administrativa;

Constâncio Alberto Salles Maciel (formado em Direito pela UFSC, já foi secretário em diversas pastas municipais e estaduais, inclusive ex-secretário estadual de Administração): é o novo secretário da Fazenda, Planejamento e Orçamento. Também acumulará a Secretaria de Transparência e Controle que, com a nova reforma, deverá ser incorporada a uma nova estrutura dentro do Gabinete do Prefeito.



Everson Mendes (formado em História pela UFSC, já foi Superintendente do IGEOF, Gerente de Gestão de pessoas e tem especialização em Gestão de Pessoas e Segurança Cidadã): é o novo secretário de Administração e acumulará o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.



Katherine Schreiner (Advogada especialista em direito administrativo, já foi procuradora-geral de São Bento do Sul): é a nova Secretária de Assistência Social. Posteriormente, a Habitação será unida à Assistência Social.



Vinicius de Luca Filho (Doutor em Geografia, Mestre em Ciência da Informação, Bacharel em Turismo): é o novo Secretário de Turismo e acumulará, também, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômica, a Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura e o IGEOF. Com a reforma, ambas secretarias serão unidas.



Edson Lemos (Formado em Administração e Gestão de Negócios, já ocupou diversos cargos na Prefeitura da Capital): é o novo Secretário do Continente.



Nelson Mattos Gomes Júnior (é Advogado, já foi Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva e Procurador-Geral da Junta Comercial de Santa Catarina): é o novo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Acumulará também o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, a FLORAM e SESP.



Maurício Pereira (formado em Administração pela UFSC, possui Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção e Pós Doutorado. É professor da UFSC): é o novo Secretário de Educação.



Tiago Silva (Já ocupou diversas funções no executivo municipal, inclusive a direção do Procon Municipal e a Secretaria de Defesa do Consumidor): é o novo Secretário de Defesa do Consumidor e acumulará, também, a Secretaria de Segurança. Com a reforma, as duas pastas serão unidas.



Luiz Américo Medeiros (formado em Engenharia Civil, possui especialização em Gestão da Construção Civil. É funcionário efetivo da Prefeitura de Florianópolis desde 1981): é o novo Secretário de Obras. Acumulará a Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental. Com a reforma, a Secretaria de Saneamento será unificada.



Sérgio Hickel do Prado (Engenheiro formado pela UFSC, já ocupou diversos cargos de direção da Celesc): é o novo Secretário de Mobilidade Urbana.



Vanderlei Farias (É formado em Gestão Pública. Já presidiu conselho comunitário, intendência e diversas funções municipais): é o novo secretário de Cultura. Também acumulará a Fundação Franklin Cascaes e a Fundação de Esportes. Ambas serão unidas em uma só secretaria com a reforma.



Carlos Alberto Justus da Silva (Formado em Medicina pela UFSC, é especializado em Cirurgia e Mestre e Doutor em Medicina. Já foi diretor do Curso de Medicina da UFSC, vice-reitor e ex-diretor geral do Hospital Universitário): é o novo Secretário de Saúde de Florianópolis.