Na era dos supercampeões, uma missão de "responsa" para o Avaí  /

Números não mentem 01/01/2017 | 17h19

Em 11 edições de Brasileiros disputadas com 20 clubes por pontos corridos, o Palmeiras conseguiu em 2016 ficar com a segunda melhor campanha, apenas um ponto atrás do Corinthians de 2015. O Verdão foi campeão brasileiro com 80 pontos, superando no saldo de gols o Cruzeiro de 2014.

As últimas três edições do torneio tiveram as três melhores campanhas da história. Foram os três clubes que mais conseguiram vitórias desde 2006: 24 triunfos. O campeão com pior desempenho foi o Flamengo de 2009.

Dentre os catarinenses, a melhor colocação nesta campanha com 20 clubes foi do Avaí, que obteve um 6º lugar em 2009 e retorna à elite este ano. A melhor pontuação, portanto a melhor campanha de todos, foi do Figueirense, que fez 58 pontos, mas chegou em 7º lugar em 2011.

O Alvinegro, aliás, aparece três vezes com maior pontuação entre os cinco melhores, em 2011, 2006, empatado com o Avaí, e 2007.

Neste período, o melhor ano para Santa Catarina foi 2015, quando o Estado conseguiu emplacar quatro clubes na elite. Porém, dois foram rebaixados, Avaí e Joinville. Mas, apesar dos dois rebaixamentos, a Chapecoense conseguiu neste ano a quinta melhor campanha histórica no modelo com 20 clubes, atingindo 47 pontos.

Na era dos pontos corridos com 20 disputantes, Figueirense emplacou presença como único representante catarinense nos anos de 2006 até 2008. Depois, o Avaí disputou sozinho em 2009 e 2010. Em 2011, a dupla da Capital teve um campeonato de gala, com clássicos históricos na elite.



Depois do ano de 2015, com quatro representantes, conseguimos agora em 2016 manter dois times, com o acesso do Avaí e a permanência da Chape, mesmo com as circunstâncias trágicas do fim de temporada. O ano, porém, tem perda de representatividade, já que ficamos apenas com dois clube na Série B, o rebaixado Figueirense e o Criciúma, com o JEC deixando a segunda divisão rumo à Série C.

As cinco melhores campanhas dos campeões

1º) 2015 - Corinthians

(81 pontos - 24V 9E 5D)

2º) 2014: Cruzeiro

(80 pontos - 24V 8E 6D)

3º) 2016 - Palmeiras

(80 pontos - 24V 8E e 6D)

4º) 2006: São Paulo

(78 pontos - 22V 12E 4D)

5º) 2007: São Paulo

(77 pontos - 23V 8E 7D)

As cinco melhores campanhas catarinenses

1º) 2011 - Figueirense

(58 pontos - 15V 13E 10D 1SG)

2º) 2006 - Figueirense

(57 pontos - 15V 12E 11D 8SG)

3º) 2009 - Avaí

(57 pontos - 15V 12E 11D 9SD)

4º) 2007 - Figueirense

(53 pontos - 14V 11E 13D 1SG)

5º) 20015 - Chapecoense

(47 pontos - 12V 11E 15D —10SG)