Murray enfrenta promessa russa no Aberto da Austrália

Melbourne 17/01/2017 | 10h29

O britânico Andy Murray, número 1 do mundo, medirá forças nesta quarta-feira com a jovem promessa russa Andrey Rublev, número 1 do mundo na categoria juniores em 2014, pela segunda rodada do Aberto da Austrália.

Rublev, 19 anos, chegou a vencer Roland Garros em sua categoria em 2014. Desde que se tornou profissional, arrancou vitórias sobre tenistas renomados, como Jeremy Chardy, Fernando Verdasco e Benoit Paire.

O tenista moscovita, que treina em Barcelona, ganhou sua primeira partida em Grand Slam diante do taiwanês Lu Yen-Hsun, na estreia em Melbourne.

O suíço Roger Federer enfrentará outro jovem tenista, o americano Noah Rubin, 19 anos e número 200 do mundo.

Na chave feminina, a número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber, enfrenta a compatriota Carina Witthoeft.

- Principais jogos do Aberto da Austrália (horários de Brasília):

Rod Laver Arena

Stefanie Vogele (SUI) - Venus Willliams (EUA/N.13)

Angelique Kerber (ALE/N.1) - Carina Witthoeft (ALE)

Noah Rubin (EUA) - Roger Federer (SUI/N.17)

(A partir de 05h00)

Samantha Crawford (EUA) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.7)

Andy Murray (GRB/N.1) - Andrey Rublev (RUS)

Margaret Court Arena

Jaimie Fourlis (AUS) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)

Stan Wawrinka (SUI/N.4) - Steve Johnson (EUA)

Highsense Arena

Jeremy Chardy (FRA) - Kei Nishikori (JPN/N.5)

Andrea Seppi (ITA) - Nick Kyrgios (AUS/N.14)

Quadra N.2

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) - Dusan Lajovic (SRV)

Quadra N.3

Tomas Berdych (RTC/N.10) - Ryan Harrison (EUA)

Dan Evans (GBR) - Marin Cilic (CRO/N.7)

fbx/iga/psr/am