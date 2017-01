Murray e Federer avançam com autoridade às oitavas do Aberto da Austrália

Melbourne 20/01/2017 | 11h03

O escocês Andy Murray, número um mundial, passou às oitavas de final do Aberto da Austrália com autoridade, assim como o suíço Roger Federer (17º), que mostrou novamente estar plenamente recuperado da lesão que o tirou da última temporada.

Andy Murray superou em três sets o americano Sam Querrey (32º) por 6-4, 6-2, 6-4, enquanto Federer eliminou o tcheco Tomas Berdych (10º), 6-2, 6-4, 6-4.

Com esta vitória, Murray pode se sentir mais seguro, depois de torcer o tornozelo na partida anterior contra o jovem russo Andrey Rublev.

"Eu realmente joguei bem. Ainda estava com dor ontem e um pouco esta manhã, mas está melhorando. Hesitei um pouco em alguns games, mas depois do primeiro set consegui me mover bem", analisou Murray.

O escocês, que busca obter seu primeiro título em Melbourne Park depois de ter perdido na final cinco vezes, enfrentará nas oitavas o alemão Misha Zverev (50º), irmão da grande promessa alemã Alexander Zverev.

Murray se tornou um favorito ainda maior ao título após a inesperada eliminação na quarta-feira do sérvio Novak Djokovic, seis vezes campeão do Aberto da Austrália e número 2 do mundo, derrotado na 2ª rodada pelo uzbeque Denis Istomin, 117º do mundo.

"Para mim não muda nada, só se chegar à final, porque não jogaria contra Djokovic na terceira ou quarta rodada. Então não me preocupo com isso. Obviamente, se eu chegar a final, isso terá um efeito. Muitas vezes que cheguei à final aqui, foi contra ele", lembrou o escocês.

- Federer passeia -

Outro favorito a mostrar força nesta quinta-feira foi Roger Federer, que despachou Berdych, 6-2, 6-4, 6-4 em apenas 1 hora e 30 minutos.

O suíço de 35 anos, que caiu para o 17º lugar no ranking ATP após precisar abandonar a segunda metade da última temporada devido à lesão no joelho, deu um verdadeiro show na Rod Laver Arena, mostrando um tênis ofensivo e eficiente.

Nas oitavas de final, a lenda viva do tênis terá pela frente outra pedreira, o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo e vencedor na 3ª rodada do eslovaco Lukas Lacko (121º), triplo 6-4.

Esta será a 15ª vez que Federer disputa as oitavas de final do Aberto da Austrália.

Mais cedo, o também suíço Stan Wawrinka, número 4 do mundo, já havia garantido um lugar nas oitavas, mas com bem mais dificuldade que Federer e Nishikori, superando o sérvio Viktor Troicki (35º) em quatro sets, 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (9/7).

O próximo adversário de Wawrinka será o italiano Andreas Seppi.

Na chave feminina, as favoritas não decepcionara.

A alemã Angelique Kerber, número 1 do mundo e atual campeã, eliminou a tcheca Kristyna Pliskova (6-0, 6-4), enquanto a espanhola Garbiñe Muguruza (7ª), superou a letã Anastasija Sevastova (6-4, 6-2).

Nas oitavas, Kerber terá pela frente a americana Coco Vandeweghe, enquanto Muguruza encara a romena Sorana Cirstea.

- Resultados do Aberto da Austrália:

Simples Masculino (3ª rodada):

Andy Murray (GBR/N.1) x Sam Querrey (USA/N.32) 6-4, 6-2, 6-4

Mischa Zverev (ALE) x Malek Jaziri (TUN) 6-1, 4-6, 6-3, 6-0

Roger Federer (SUI/N.17) x Tomas Berdych (RTC/N.10) 6-2, 6-4, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.5) x Lukás Lacko (SVQ) 6-4, 6-4, 6-4

Stanislas Wawrinka (SUI/N.4) x Viktor Troicki (SRV/N.29) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (9/7)

Andreas Seppi (ITA) x Steve Darcis (BEL) 4-6, 6-4, 7-6 (7/1), 7-6 (7/2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) x Jack Sock (EUA/N.23) 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (8/10), 6-3

Daniel Evans (GBR) x Bernard Tomic (AUS/N.27) 7-5, 7-6 (7/2), 7-6 (7/3)

Simples feminino (3ª rodada):

Angelique Kerber (ALE/N.1) x Kristyna Pliskova (RTC) 6-0, 6-4

Coco Vandeweghe (EUA) x Eugénie Bouchard (CAN) 6-4, 3-6, 7-5

Sorana Cirstea (ROM) x Alison Riske (EUA) 6-2, 7-6 (7/2)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) x Anastasija Sevastova (LET/N.32) 6-4, 6-2

Mona Barthel (ALE) x Ashleigh Barty (AUS) 6-4, 3-6, 6-3

Venus Williams (EUA/N.13) x Ying-Ying Duan (CHN) 6-1, 6-0

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) x Elina Svitolina (UCR/N.11) 7-5, 4-6, 6-3

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) x Jelena Jankovic (SRV) 6-4, 5-7, 9-7

./bds/es/am