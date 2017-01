Murray afirma não precisar mais apelar para o "bloqueio mental"

Londres 10/01/2017 | 15h06

"Eu não penso mais em fazer bloqueio mental neste momento, tenho a impressão de que isso ficou no passado", afirmou o tenista número 1 do mundo, o britânico Andy Murray, que se prepara para disputar o Aberto da Austrália, torneio em que foi derrotado cinco vezes na final.

"Eu vou lá e dou o meu melhor a cada vez. Se fizer isso de novo, não vou considerar que falhei aqui (em Melbourne) ou pensar algo negativo", explicou o escocês de 29 anos, em entrevista ao jornal britânico Times, ao questionado sobre as táticas mentais que usava para superar as duras derrotas do início da carreira.

Murray iniciou a nova temporada com uma derrota na final do torneio de Doha diante do sérvio Novak Djokovic, tenista que o britânico havia dominado no fim da última temporada e destronado do posto de número 1 do mundo.

Andy Murray viveu um ano de 2016 repleto de conquistas, com título em Wimbledon e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas o ano havia começado com uma quinta derrota na final do Aberto da Austrália, após as decepções em 2010, 2011, 2013 e 2015.

