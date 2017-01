Mulheres fazem protesto após suspensão das visitas na Penitenciária de Florianópolis

SISTEMA PRISIONAL 13/01/2017 | 16h28 Atualizada em

Familiares de detentos estão mobilizados em frente à Penitenciária de Florianópolis, na Agronômica, desde o começo da tarde desta sexta-feira. Um grupo de cerca de 20 mulheres, algumas com crianças de colo, reclama que as visitas previstas para o dia foram suspensas sem qualquer aviso prévio.

Inconformadas com a situação, elas organizaram um protesto com faixa cobrando o direito à visita. As mulheres se mostraram apreensivas com a situação devido aos acontecimentos recentes em unidades prisionais do Estado do Amazonas e em Roraima.

Como algumas viaturas do sistema prisional deixaram a penitenciária nesta sexta-feira, as mulheres desconfiam que presos tenham sido transferidos.

— Estamos sem informação, ninguém sabe o que aconteceu — reclama Janete Felisbino, de 39 anos.

Duas viaturas da Polícia Militar ficaram posicionadas em frente à penitenciária para acompanhar a mobilização, mas não há registro de conflito no local. O protesto ocorre sem interdição da via em frente à unidade.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Departamento de Administração Prisional (Deap) informou que as visitas foram suspensas porque uma operação pente-fino ocorre na penitenciária.

Segundo a assessoria, as visitas não são avisadas com antecedência para não prejudicar o efeito-surpresa da ação. Ainda conforme a assessoria, o procedimento é corriqueiro e não há registro de tumulto ou incidentes.