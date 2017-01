Mulheres do sertanejo e sofrência dominam lista de músicas mais tocadas nas rádios em 2016

Hits do ano passado 03/01/2017 | 17h09 Atualizada em

A dupla sertaneja Maiara & Maraísa emplacou duas músicas entre as 10 mais tocadas do ano e se consolidou como fenômeno nacional

A dupla sertaneja Maiara & Maraísa emplacou duas músicas entre as 10 mais tocadas do ano e se consolidou como fenômeno nacional Foto: Maurício Antonio / Divulgação

Dominada pelo sertanejo, a lista de músicas mais tocadas nas rádios brasileiras em 2016 mostra dois fenômenos: se em 2015 as letras mais populares eram, em sua maioria, hinos à ostentação e à balada, no ano passado quem dominou a parada foram as sofrências. Das 10 mais tocadas, oito falam basicamente sobre dor de cotovelo e as agruras de acabar um relacionamento.

Leia mais:

Hits de Safadão foram as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2016

Música Sosseguei, de Jorge & Mateus, já rendeu R$ 1 milhão para compositor

Homem agride mulheres em show de Maiara e Maraisa e é repreendido: "Bater em mulher no meu show, não"



Por outro lado, é notável a ascensão das mulheres no gênero. Se antes era dominado por homens, o sertanejo viu nascer em 2016 uma forte onda feminina, liderada por Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Simone & Simaria. Infiel, da primeira, aparece com a medalha de prata na lista, que ainda tem mais duas músicas de Maiara & Maraísa.

O único artista internacional no top 100 foi Justin Bieber, que aparece em 66º, com Sorry. Confira as músicas dez mais tocadas nas rádios brasileiras em 2016, segundo levantamento da empresa de monitoramento Crowley, divulgado nesta segunda:



1. Seu polícia - Zé Neto & Cristiano (70,6 mil execuções)

2. Infiel - Marília Mendonça (67,9 mil execuções)

3. Pronto falei - Eduardo Costa (65,5 mil execuções)

4. Romântico anônimo - Marcos & Belutti (65,2 mil execuções)

5. Medo bobo - Maiara & Maraísa (63,3 mil execuções)

6. Vai me perdoando - Victor & Leo (62,6 mil execuções)

7. Sosseguei - Jorge & Mateus (56,6 mil execuções)

8. 50 reais - Maiara & Maraísa (55,9 mil execuções)

9. Esqueci você - Henrique & Diego (55,4 mil execuções)

10. Que pena que acabou - Gusttavo Lima (55,3 mil execuções)