Mulher é detida ao tentar entrar com droga na Penitenciária de Blumenau

Segurança 06/01/2017 | 08h58

Uma mulher foi presa na quinta-feira, às 15h20min, ao tentar entrar com drogas na Penitenciária de Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, uma agente penitenciária visualizou a droga durante a revista pessoal, feita antes da entrada de visitantes no local.



As buchas de maconha que estavam inseridas no órgão genital da mulher de 30 anos, segundo a PM. A mulher foi presa e encaminhada até a Central de Polícia Civil.