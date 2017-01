Mulher é atacada por ex-companheiro em Pomerode

Segurança 18/01/2017 | 09h26

Uma mulher de 33 anos transitava em uma motocicleta pela Rua Testo Alto, no bairro Testo Alto, em Pomerode, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. O homem que estava em um Tipo, com placas de Joinville, teria provocado um acidente, por volta das 9h30min, ao jogar o veículo contra a moto da vítima, segundo informações da Polícia Militar de Pomerode.

Após derrubá-la, ele ainda teria saído do veículo com uma tesoura em mãos na tentativa de atingir a ex-companheira. Pessoas que passavam pelo local impediram que ele agredisse a mulher caída na via e acionaram a PM. O homem fugiu e não foi localizado.



De acordo com o depoimento da vítima, que teve ferimentos graves durante a queda da motocicleta, o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento e já havia a ameaçado de morte. Ela tem uma medida protetiva por ameaça contra ele, que não poderia se aproximar 50 metros dela.