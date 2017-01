Mulher é agredida pelo companheiro na frente dos filhos em Rio do Sul, no Alto Vale

Violência 25/01/2017 | 08h58

Um homem foi detido segunda-feira à tarde após agredir a mulher na frente dos filhos em Rio do Sul. De acordo com a Polícia Militar, ele teria buscado a mulher no trabalho, por volta das 18h30min, e ao chegar ao local a viu cortando o cabelo de um homem. Ao embarcar no carro da família, a cabeleireira foi ameaçada pelo marido. Ele disse que daria uma sarrafada nas costas na vítima caso ela voltasse a atender clientes homens, segundo relato da vítima aos policiais.



Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br

No mesmo momento ela teria descido do carro para ir até a Delegacia de Polícia Civil registrar uma ocorrência, mas foi impedida. Segundo a PM, o casal discutiu na via pública e o homem agrediu a mulher com um tapa no rosto. As duas crianças, filhos do casal, que estavam no carro presenciaram toda a briga. A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar e encaminhou o casal até a delegacia.