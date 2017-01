Mulher de 32 anos morre após disparo acidental em Balneário Piçarras

Segurança 04/01/2017 | 10h24

Uma mulher de 32 anos morreu nesta terça-feira à noite após ser atingida por um tiro de arma de fogo na Rua Blumenau, em Balneário Piçarras. A vítima foi baleada por volta das 21h40min pela própria prima, uma policial militar, durante disparo acidental de uma pistola, segundo informações da Polícia Militar local, onde a ocorrência foi registrada.

A policial de 28 anos estaria manuseando a arma quando o disparo teria atingindo Talita Regina Silveira da Glória, segundo informações da PM. A mulher chegou a ser levada ao Pronto Atendimento, mas não resistiu ao ferimento na região da clavícula e morreu. O corpo de Talita foi encaminhado ao IML de Itajaí.

Talita estava de férias no Litoral, segundo publicação dela nas redes sociais. Ela era casada e tinha uma filha pequena. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Balneário Piçarras para saber mais detalhes da investigação do caso, mas foi informada que o delegado responsável está em férias e só retorna dia 9 de janeiro.



