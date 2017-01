Movimento Inspira Santa Catarina chega em boa hora 

Moacir Pereira 14/01/2017 | 08h09 Atualizada em

O movimento lançado pela RBS SC, intitulado Inspira Santa Catarina, chega em boa hora e deve motivar reflexões de autoridades estaduais e federais sobre as ameaças que pairam sobre a região Oeste.

A campanha atinge objetivos imediatos, quando Chapecó ainda respeita luto pelo desastre na Colômbia. A cidade continua triste, a região não virou a página, como se fosse impossível esquecer a tragédia.

É que a Chapecoense não era só um time de futebol. Era uma instituição do Oeste que cativou milhares de famílias, envolveu todas as gerações com sua vitoriosa e exemplar trajetória. Ressalte-se: muito mais pelos valores que seus dirigentes difundiram entre os jogadores e a comunidade do que pelos magníficos resultados dentro de campo. Um fenômeno que explica a desolação ainda presente na comunidade.

O movimento tende a levantar o astral da população e elevar sua auto estima pelas históricas realizações em diferentes campos da atividade humana e econômica. Sobretudo, pelo que representa o agronegócio como um dos alicerces de nossa economia. São cadeias produtivas excepcionais, que impulsionaram outros importantes segmentos empresariais.

A campanha deverá mostrar, por exemplo, que Chapecó carece de uma forte presença no governo estadual. Como, o eleitorado dirá em 2018.

O fato é que a região está ameaçada pelo preço dos insumos vindos do Centro Oeste do país e pela carência absoluta de infraestrutura. Não há ferrovia, e a BR-282 continua uma tristeza. Se não dá para duplicar agora que sejam feitas terceiras faixas, melhoria da sinalização e ações concretas do DNIT para incentivar a produção.

Se os governos não agirem logo, o modelo econômico do Oeste estará irremediavelmente ameaçado. Com prejuízos graves para toda a economia e consequências sociais imprevisíveis para o Estado.

