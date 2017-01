Motoristas desrespeitam a lei do farol nas rodovias do Vale do Itajaí

Trânsito 18/01/2017 | 10h17

O Jornal de Santa Catarina mostrou em reportagem que a lei do farol ligado reduziu o número de mortes nas rodovias federais da região_ mas nem todos os motoristas se adaptaram à regra e são multados.



Nas estaduais não é diferente. Só os postos de Gaspar e Blumenau registraram, de julho a dezembro do ano passado, 1498 autuações por faróis apagados. Em todas as rodovias estaduais de Santa Catarina, foram 12.550.



Essa rejeição lembra muito a época em que o cinto de segurança se tornou obrigatório, no final dos anos 90. Hoje é até difícil pensar que o uso do cinto era ¿opcional¿, mesmo que não usá-lo custasse milhares de vidas todos os anos.



Estranho que uma medida que reduz o número de acidentes fatais precise ser lei para que os motoristas a cumpram. Mais estranho ainda que alguns, apesar da lei (e da multa), continuem indiferentes.