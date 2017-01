Motorista que atropelou três pessoas nos Ingleses foi identificado pela polícia e está foragido

Investigação 02/01/2017 | 12h17 Atualizada em

O motorista que atropelou três pessoas e matou uma delas nos Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis, na madrugada de domingo, é considerado foragido pela Polícia Civil. Apesar de o delegado Eduardo Mattos, responsável pelo caso, não divulgar o nome do suspeito, as reportagens do DC e da RBS TV apuraram que ele se chama Jeferson Bueno, 29 anos.

O rapaz é considerado foragido pela polícia. Segundo Mattos, ele responderá pelo crime de homicídio doloso e duas tentativas de homicídios. O delegado acredita que o motorista assumiu o risco de matar. No entanto, não há a confirmação se ele estava embriagado no momento do acidente.

Horas depois do atropelamento, segundo Mattos, o condutor deixou o imóvel que ele e a família haviam alugado nos Ingleses. Bueno teria alegado problemas de saúde entre os familiares. O motorista teria chegado no dia 29 de dezembro em Florianópolis e pretendia deixar a cidade nesta segunda-feira.

Bueno atropelou Cristiane Flores, que morreu no local, o esposo dela, Nilandre Lodi, que teve as duas pernas amputadas e está hospitalizado, e Gean Mattos, que está em coma. O motorista conduzia um Camaro com placas de Sapiranga, no Rio Grande do Sul (RS), onde ele mora.

Por volta das 3h, o carro invadiu a calçada em frente à loja RMS Auto Som, na rodovia Armando Cali Bulos. Nilandre é proprietário do estabelecimento e retornava com a esposa para a casa da família, que fica nos fundos do local. Lá, familiares e os filhos, uma menina de 13 anos e um menino de 5, os aguardavam. Antes de atingir as três pessoas, o Camaro bateu em um Audi e numa Hilux.

Nilandre e Cristiane eram de Passo Fundo (RS) e estavam juntos há 8 anos, três deles morando em Florianópolis. O corpo dela está sendo velado no Cemitério Memorial da Paz, na cidade natal do casal.