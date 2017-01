Motorista morre na Rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Trânsito 16/01/2017 | 09h20

Um homem dirigia um Versailles, com placas de Palhoça, por volta das 23h30min de domingo na Rodovia Antônio Heil, em Itajaí, quando se envolveu em acidente com um Nissan Versa, com placas de Brusque. Segundo a Polícia Militar Rodoviária o motorista de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após a batida lateral em um Nissan Versa, com placas de Brusque.



O acidente aconteceu no Km 16,6 da rodovia, em Itajaí. O condutor do outro carro saiu ileso da colisão, mas duas passageiras que estavam no veículo foram encaminhadas em estado grave pelos bombeiros ao Hospital do Azambuja, em Brusque. Uma mulher de 50 anos apresentava suspeita de traumatismo craniano e outra, de 28 anos, suspeita de fratura no tórax.