Motorista da Uber é suspeito de abuso sexual durante corrida em Florianópolis 

A Polícia Civil investiga um caso de abuso sexual que teria ocorrido em Florianópolis na última segunda-feira. Um motorista parceiro da Uber é suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 20 anos durante uma corrida no Norte da Ilha. A jovem registrou um boletim de ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia de Florianópolis, em Canasvieiras. O caso está sob responsabilidade da Delegacia da Mulher, na 6ª DP, na Agronômica.

De acordo com o relato da jovem, a violência aconteceu no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, na Vargem Grande. Além da vítima, a irmã dela também estava no veículo no momento em que as intimidações teriam iniciado. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

De acordo com o delegado titular da Delegacia da Mulher, que assumiu as investigações, Paulo Caixeta, o motorista acusado pelas jovens já foi identificado. Ele prestou depoimento, mas não chegou a ficar detido, por não ter sido caracterizado um flagrante. Caixeta informou ainda que nenhum detalhe será divulgado.

— As investigações já estão em curso, mas eu não vou me pronunciar sobre os detalhes. Considero esse tipo de crime extremamente grave, mas as versões são muito conflitantes, e a gente precisa ter cuidado para falar coisas que atrapalham as investigações — disse.

Mesmo sem adiantar detalhes, o delegado afirmou que além das duas jovens e do motorista, "ainda faltam algumas pessoas a serem inquiridas". Até sexta-feira, segundo Caixeta, as investigações devem ser finalizadas.

No registro do BO, as irmãs contaram que pediram um carro pelo aplicativo Uber na Praia Brava, onde participavam de uma festa entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Elas pediram para ir até a UPA Norte, pois uma das irmãs não estava se sentindo bem. Segundo o delegado, a partir deste momento, as informações obtidas em depoimentos são conflitantes.

— As duas disseram que o estupro foi na frente da UPA Norte, mas a gente ainda está confirmando isso. Não posso passar os detalhes — finalizou Caixeta.

Motorista foi afastado pela Uber até que a conclusão da investigação

Em nota, a Uber disse que já afastou o motorista do serviço e que acompanha as investigações.



— O motorista parceiro está suspenso da plataforma até que sejam concluídas as investigações pelas autoridades competentes. A Uber está à disposição para cooperar com as investigações, segundo a lei — disse a empresa.



O DC questionou se a empresa tem prestado algum tipo de assistência à família das jovens e quais procedimentos serão adotados a partir de agora com relação ao caso. As perguntas não foram respondidas.



