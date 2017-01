Motociclista morre na BR-470, em Blumenau

Trânsito 17/01/2017 | 08h50

A terceira morte do ano na BR-470, no trecho de Navegantes a Pouso Redondo, aconteceu segunda-feira à noite em Blumenau. O motociclista Eder Carlos Pellis, 34 anos, morreu ao bater de frente em um Voyage, com placas de Florianópolis. Quando o Corpo de Bombeiros de Blumenau chegou ao Km 58,7 da rodovia federal, no bairro Badenfurt, Pellis que conduzia uma Biz, com placa de Blumenau, já estava morto.

O acidente aconteceu perto do Instituto Federal de Santa Catarina, há 200 metros da casa de Pellis, segundo informações de familiares da vítima. A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Geral de Perícias também estiveram no local do acidente.

Mortes na BR-470

O primeiro acidente fatal do ano na BR-470, na região do Vale do Itajaí, foi registrado dia 4 de janeiro em Navegantes. O acidente entre um carro, com placas de Navegantes, e um caminhão, com placas de Itajaí, causou a morte de um motorista de 58 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro bateu de frente no veículo de carga no Km 6,6 da rodovia.

A segunda morte foi registrada dia 8 de janeiro no Km 167 da BR-470, em Pouso Redondo. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Kawasaki Ninja, com placa de Agronômica, e um automóvel Ecosport, de Curitibanos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pouso Redondo, o condutor da motocicleta, um jovem de 22 anos, morreu no local da colisão.



