Trânsito 17/01/2017 | 20h48

Motociclista de 24 anos morre em acidente na SC-421

Colisão ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, na rodovia que liga Blumenau a Pomerode

Um motociclista de 24 anos morreu em um acidente por volta das 17h desta terça-feira, no Km 11,7 da SC-421, no trecho de Pomerode da rodovia que liga o município a Blumenau. Robson Akyo Miura conduzia uma moto Ducati Monster, com placa de Blumenau, quando teria derrapado e caído ao passar por uma lombada elevada próximo à Escola Olavo Bilac. O motociclista não resistiu aos ferimentos da queda e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).