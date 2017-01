Morte de Teori Zavascki pode afetar dramaticamente a Lava-Jato

Moacir Pereira 19/01/2017 | 20h53 Atualizada em

A tragédia aérea que vitimou o ministro Teori Zavascki muda a história do Brasil e pode afetar dramaticamente os processos da Operação Lava-Jato. A notícia do acidente em Parati impactou não apenas o mundo jurídico, mas toda a sociedade brasileira.



Ele era um ministro discreto, que fez carreira com uma atuação firme e espírito de justiça. Brilhou no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e depois no Superior Tribunal de Justiça, atuações que o credenciaram para o Supremo Tribunal Federal.

O combate à impunidade, a punição a políticos envolvidos até o pescoço no gigantesco esquema de propinas da Petrobras e as perspectivas de restabelecimento da ordem democrática em todos os níveis estavam concentradas nas mãos de Teori Zavascki, como relator da Lava-Jato.

Com seu inesperado falecimento, fica sem resposta a pergunta que se multiplica por todo o Brasil: e agora? Virá a indicação de seu sucessor pelo presidente Michel Temer.

Este será o primeiro e grave desafio. Quantos políticos denunciados em processos que tramitam no STF, quantos parlamentares acusados de corrupção em inquéritos que dependem do Supremo e quantas autoridades do Legislativo e do próprio Executivo, citadas várias vezes nas delações premiadas não estarão neste momento cogitando de indicações de afilhados para a sucessão de Zavascki? Quantos não conversam já com o presidente da República para indicar o novo ministro? E quando a indicação será feita ao Senado Federal?

São tantas e tão amplas as dúvidas provocadas por este lamentável acidente que ninguém consegue vislumbrar com segurança o andamento mais ágil dos inquéritos e ações criminais do STF sem Teori Zavascki.

A morte do ministro pode provocar a morte lenta da Lava-Jato.

Foto: Aline Feckel / Divulgação

Saúde

Numa das últimas viagens a Florianópolis, o ministro Teori Zavascki participou de evento no Tribunal de Justiça do Estado sobre judicialização da saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesta foto, o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, o juiz federal João Pedro Gebran Neto e o juiz Clênio Schulze, que escreveu livro sobre judicialização, em parceria com o ministro.

A tragédia

Quando surgiram as primeiras informações sobre a tragédia com o avião da delegação da Chapecoense foram incluídos na lista dos passageiros o deputado Gelson Merisio, o prefeito Luciano Buligon e o empresário Plinio De Nes Filho. Eles deixaram de embarcar em São Paulo porque Merisio recebera um convite irrecusável para participar na noite do dia 28 de novembro de jantar em homenagem ao ministro Teori Zavascki, oferecido pela promotora de Justiça, Vanessa Cavallazzi. O presidente da Assembleia cancelou a viagem pela Lamia, comunicou a decisão a Buligon e De Nes e com eles iria em voo comercial. No dia seguinte, 29 de novembro, o avião da Chapecoense caiu em Medellín.

Preocupação

A interlocutores privilegiados aqui do Estado, o ministro Teori Zavascki confidenciava sua preocupação com a dimensão dos processos da Operação Lava-Jato. E admitia que o Supremo Tribunal Federal, por ser corte constitucional, não contava com a infraestrutura de pessoal, técnica e operacional para dar as respostas que ele desejava e a sociedade aspirava em relação aos políticos que gozam de foro privilegiado.

A equipe

Dois juízes de Santa Catarina se destacaram na equipe do ministro Teori Zavascki durante sua atuação no Supremo Tribunal Federal: Márcio Schiefler Fontes e Paulo Marcos de Farias. São considerados duas referências altamente qualificadas da magistratura catarinense. Farias atuou antes na assessoria especializada do ministro Jorge Mussi no STJ e Fontes colaborava há mais tempo com Zavascki.

Delações

O monumental volume de documentos e informações nas delações dos executivos do grupo Odebrecht e do seu ex-presidente Marcelo Odebrecht exigia jornada especial do ministro Teori Zavascki. Ele revelou a amigos catarinenses que agora, mesmo de férias, estava estudando os processos para homologação das delações.

Homenagem

Na virada do ano, o deputado Gelson Merisio (PSD) prestou homenagem ao amigo, ministro Teori Zavascki, do STF. Enviou-lhe uma camisa da Chapecoense com uma mensagem especial de gratidão pelo apreço dedicado às instituições catarinenses e incentivos às atividades no Supremo. Zavascki ligou de Brasília emocionado para agradecer o presente natalino.

Foto: Beto Barreiros / Divulgação

Sempre presente

O ministro Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, visitou várias vezes a mãe, que faleceu em julho do ano passado aos 101 anos, acolhia convites para palestras em eventos promovidos por órgãos públicos e corporações profissionais. Logo após sua investidura e já como relator da Lava-Jato atendeu a convite da promotora Vanessa Cavallazzi e proferiu conferência no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em Florianópolis. Indicava sempre pontos históricos da cidade. Esteve várias vezes no Ribeirão da Ilha, em Balneário Camboriú. Numa das últimas visitas, compareceu ao Box 32 do Mercado Público da Capital com os ministros Jorge Mussi, Paulo Gallotti e o desembargador aposentado Nelson Martins.

Magistrados

A Associação dos Magistrados Catarinenses emitiu nota de pesar pelo falecimento do ministro do STF, destacando: "Zavascki era reconhecido e admirado por seu largo conhecimento jurídico e merecedor do mais profundo respeito por sua sobriedade e equilíbrio no exercício da jurisdição, sendo exemplo e motivo de orgulho para todos os magistrados catarinenses."

A Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina também divulgou nota em que destaca Zavascki como "magistrado, professor e jurista", cuja morte representa "grande perda para o Brasil e para o Poder Judiciário."

