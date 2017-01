Morte de Teori Zavascki abre um novo cenário de dúvidas e incertezas na Lava-Jato

Moacir Pereira 20/01/2017 | 20h14 Atualizada em

Tema prioritário nas reuniões judiciais, políticas, de advogados, oficiais e sociais de Florianópolis e Santa Catarina, a trágica morte do ministro Teori Zavascki abre um novo cenário de dúvidas e incertezas sobre o futuro da Operação Lava-Jato e, em consequência, do Brasil.

O horizonte otimista está a prever fortalecimento da opinião pública e mais pressão política pelo prosseguimento das investigações e punições, apesar do falecimento do relator que se consagrou como um dos mais competentes e dedicados magistrados do país. O Judiciário teria que se mostrar superior à lamentável perda de um digno integrante.

As próximas etapas do processo de preenchimento do vácuo deixado pela morte do ministro, contudo, geram incontáveis leituras. A primeira delas está relacionada com o novo relator da Lava-Jato. Será o processo redistribuído a outro ministro da turma do STF ou entre todos os ministros do Supremo? Ou o STF vai aguardar a nomeação do novo ministro para assumir a relatoria do maior processo de corrupção da história do Brasil.

Para qualquer um destes cenários há questões graves que continuam sem respostas. A principal delas, qualquer que seja a decisão, envolve interesses políticos dos denunciados ou citados nas delações premiadas e processos da Lava-Jato. Trata-se da indicação do novo ministro, cujo nome será sabatinado e aprovado pelo Senado.

O presidente Temer tem uma bala de prata. Pode acertar no alvo ou dar um tiro no pé.

Preocupação

A interlocutores privilegiados aqui do Estado, o ministro Teori Zavascki confidenciava sua preocupação com a dimensão dos processos da Operação Lava-Jato. E admitia que o Supremo Tribunal Federal, por ser corte constitucional, não contava com a infraestrutura de pessoal, técnica e operacional para dar as respostas que ele desejava e a sociedade aspirava em relação aos políticos que gozam de foro privilegiado.

Delações

O monumental volume de documentos e informações nas delações dos 77 executivos do grupo Odebrecht e do seu ex-presidente Marcelo Odebrecht exigia jornada especial do ministro Teori Zavascki. Ele revelou a amigos catarinenses que agora, mesmo de férias, estava estudando os processos para homologação das delações.

Despedida

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, viaja neste sábado a Porto Alegre para prestar as últimas homenagens ao ministro Teori Zavascki. Ele emitiu nota de pesar. O presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merísio, também confirmou presença no velório e sepultamento do ministro, com o qual mantinha uma antiga e sólida amizade. Outras lideranças dos meios judiciais e políticos também estarão na capital gaúcha.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



"O Judiciário ficou menor", lamenta Ministro do STJ sobre a morte de Teori Zavascki



Morte de Teori Zavascki pode afetar dramaticamente a Lava-Jato