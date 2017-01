Morre o filósofo polonês Zygmunt Bauman, aos 91 anos

Obituário 09/01/2017 | 15h22 Atualizada em

Importante filósofo e teórico contemporâneo, o polonês Zygmunt Bauman morreu aos 91 anos, em Leeds, na Inglaterra, segundo informou a imprensa da Polônia nesta segunda-feira. A causa da morte ainda não foi informada.

Bauman tem uma extensa bibliografia com reflexões sobre a sociedade e as mudanças do mundo atual. Sua principal teoria, a da "liquidez" das relações sociais abriu um vasto campo de estudos para as mais diferentes áreas, como a filosofia, a cultura, o relacionamento humano – com muito foco no individualismo e a efemeridade das relações – e até mesmo a revolução que as mídias digitais trouxeram para a sociedade moderna. Sua obra mais conhecida é Modernidade Líquida (2000), mas o autor também desdobrou o tema em uma série de outros livros como Vida Líquida e Amor Líquido.

Nascido em 19 de novembro de 1925, em Poznan, Bauman serviu na Segunda Guerra Mundial e tem uma extensa biografia com reflexões sobre a sociedade e as mudanças do mundo atual.

O sociólogo visitou o Brasil em setembro de 2015. Em uma rápida passagem pelo Rio de Janeiro, o polonês deu uma entrevista de 40 minutos ao programa Observatório da Imprensa, do apresentador Alberto Dines, na TV Brasil. Na conversa, Bauman definiu o Brasil como um "milagre inacabado", em alusão às políticas públicas de combate a desigualdades sociais no país.

"Representantes de 66 governos do mundo vieram para o Rio de Janeiro para se consultarem, para aprenderem sobre a experiência de retirar 22 milhões de pessoas da pobreza. Ninguém mais repetiu esse milagre, só o Brasil. Desejo que continuem isso, mas também agora algumas deficiências estão vindo à tona", disse Bauman a Dines.

O sociólogo tinha viagem marcada para Porto Alegre em 2011, para uma conferência no Fronteiras do Pensamento. Bauman, no entanto, cancelou o encontro, alegando problemas de saúde em sua família. Para estar presente de algum modo no evento, o sociólogo foi entrevistado pelo professor Fernando Schüler, em sua residência, na Inglaterra. Registrada em vídeo, a entrevista foi exibida antes da palestra de Edgar Morin no Fronteiras.

– A imagem que guardo de Bauman é de um homem melancólico, mas também de um sábio. Ele me recebeu de maneira muita afetiva. Ficamos uma tarde inteira conversando. Ele me mostrou sua casa, sua biblioteca, me serviu um café da tarde generoso. Por outro lado, estava muito deprimido por conta da morte recente de sua mulher. Lembro de ele ter dito que já havia escrito tudo o que queria escrever, e que então só esperava o tempo passar – recorda Fernando Schüler.

O livros de Bauman, em que o autor trabalha seu olhar crítico sobre as sociedade contemporânea, alcançaram grande sucesso no mercado editorial. Só no Brasil, 35 de seus títulos foram traduzidos.

– Curiosamente, Bauman se tornou um fenômeno da sociedade de consumo que ele tanto criticava. Acredito que ele veria isso com humor. Tinha essa característica de saber rir de si mesmo – avalia Schüler. – Era um autor que escrevia muito bem, mas de maneira simples, o que fez dele um best-seller.



Para Schüler, Bauman sempre se manteve fiel a uma corrente de pensamento crítica ao mundo contemporânea:

– Bauman era um crítico da invasão da vida privada na vida pública. Lamentava o abandono dos grandes debates dos meios de comunicação para uma comunicação que enfocava cada vez mais o trivial, o banal, como nos reality shows. O narcisismo das redes sociais também era algo que o chocava muito. Ele não compreendia, e tampouco tentava compreender, o mundo das mídias sociais. Quando o perguntei se o mundo líquido não era também positivo, sendo um mundo de maior liberdade, distante das obrigações do mundo sólido, ele ficou em silêncio. Não me respondeu.