Morre o aclamado ator indiano Om Puri aos 66 anos

Obituário 06/01/2017

Om Puri no filme "A 100 passos de um sonho"

Om Puri no filme "A 100 passos de um sonho" Foto: Amblin Entertainment / Divulgação

O aclamado ator indiano Om Puri, que atuou no filme Gandhi (1982), morreu nesta sexta-feira aos 66 anos por um ataque cardíaco em sua casa em Mumbai, informou a agência Press Trust of India.



Nascido em 1950 no estado de Haryana, Om Puri estreou no cinema nos anos 1970 em um filme em idioma marathi, antes de alcançar a fama com grandes sucessos rodados em hindi. Também participou de alguns filmes paquistaneses que geraram controvérsia em seu país.

Atuou ainda em várias produções ocidentais, incluindo Gandhi, o filme biográfico dirigido por Richard Attenborough e protagonizado por Ben Kingsley que ganhou oito prêmios Oscar. Também será lembrado por seus papéis em A cidade da esperança (1992), junto a Patrick Swayze, ou, mais recentemente, por A 100 Passos de um Sonho (2014), com Helen Mirren.

Em 2007 encarnou o ex-presidente paquistanês Mohammed Zia em Jogos do poder, de Mike Nichols, ao lado de Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman.

As redes sociais homenagearam o ator que recebeu o "Padma Shri", uma importante distinção em seu país.

"Não posso acreditar que um de nossos maiores atores, #OmPuri, já não está aqui. Profundamente triste e abalado", declarou o ator Anupam Kher em um tuíte.

