Morre médico Francisco Karan em Videira

06/01/2017 | 20h58

Faleceu nesta sexta no fim da tarde no Hospital Divino Salvador, em Videira, Vale do Rio do Peixe, o médico . Tinha 97 anos de idade e exerceu a medicina em Santa Catarina durante mais de 73 anos. Era um dos colaboradores do Diário Catarinense.



Pai da médica Carmem Karan Müller, esposa do museólogo e professor Max Muller, de dona Vera Kleinubing, viúva do falecido senador e ex-governador Vilson Kleinubing, e da jornalista Elizabete Karan.

Especializado em radiologia, dedicou a profissão à clínica geral no Meio Oeste. Iniciou em Arroio Trinta e depois se fixou em Videira. Ali recebeu várias homenagens, considerado um benemérito da cidade e da região.

O velório será no Centro de Eventos de Videira, e o sepultamento amanhã no Cemitério Municipal.

Dr. Francisco Karan é um cidadão exemplar, com excepcionais qualidades, além de um médico generoso com relevantes serviços prestados à medicina e a Santa Catarina.

