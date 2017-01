Moro exalta legado de Teori: "A Lava-Jato continua apesar disso"

Entrevista à Gaúcha 19/01/2017 | 22h07 Atualizada em

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o juiz federal Sergio Moro prestou condolências às famílias das vítimas da tragédia que matou Teori Zavascki e exaltou sua admiração pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Moro enfatizou a importância do trabalho cumprido por Teori na Operação Lava-Jato.

— Fiquei perplexo com a notícia. Um homem com um histórico profissional de seriedade, serenidade e firmeza. Pelo trabalho que realizou na Lava-Jato, eu o considero um verdadeiro herói — afirmou Moro.

Questionado sobre como será o desdobramento da Lava-Jato após a morte de Teori Zavascki, Sergio Moro evitou fazer declarações. Sobre a relação que tinha com o ministro, pontuou:

— A relação era meramente profissional. A Lava-Jato continua apesar disso, este é o legado do ministro, e espero que este legado seja observado.

Antes de conceder entrevista à Rádio Gaúcha, Moro havia se pronunciado sobre a morte de Teori Zavascki por meio de nota. Confira a íntegra do texto:

"Tive notícias do falecimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki em acidente aéreo. Estou perplexo. Minhas condolências à família. O ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um herói brasileiro. Exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país.Sem ele, não teria havido a Operação Lava-Jato. Espero que seu legado, de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido."