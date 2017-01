Moradores de Tijucas bloqueiam trecho da BR-101 em protesto

Trânsito 13/01/2017 | 10h14 Atualizada em

Cerca de 150 moradores realizaram uma manifestação na BR-101 durante a manhã desta sexta-feira em Tijucas, na Grande Florianópolis. O grupo, que é contrário às obras da rodovia, bloqueou a por cerca de 10 minutos o trânsito no bairro Santa Luzia, sentido Norte. A concentração aconteceu por volta das 8h na marginal da BR-101. Após a concentração, o protesto alcançou a marginal e a pista principal.

Segundo os moradores, com as mudanças feitas pela Autopista Litoral Sul, a população agora precisa realizar um retorno de sete quilômetros para chegar até o centro da cidade.

Por meio da assessoria de imprensa, a Autopista informou que "compete à prefeitura o desenvolvimento de infraestrutura para interligação entre os bairros e a região central do município". A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para negociar o desbloqueio da estrada, que causou 5 quilômetros de fila na região.

Confira a nota da Autopista na íntegra:

"A Autopista Litoral Sul informa que foram realizadas obras de melhoria nas marginais da BR-101 em Tijucas-SC, com implantação de sentido único de direção, para ampliar a capacidade das vias, e a segurança do trânsito na região. As obras foram planejadas em conjunto com a Prefeitura de Tijucas e aprovadas da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Em relação à comunidade próxima a Rua Pedro Bartolomeu da Silva no Bairro Santa Luzia, a concessionária esclarece que, compete a Prefeitura o desenvolvimento de infraestrutura para interligação entre os bairros e a região central do município. Além disso, há uma ligação urbana para essa comunidade por meio das ruas Normi Avelino Azevedo e Demósthenes Feminella."

