Morador do Morro da Lagoa encontra jacaré na piscina de casa

Mundo Animal 17/01/2017 | 15h41 Atualizada em

O jornalista Alceu Atherino Neves, morador do Morro da Lagoa da Conceição, se deparou com um jacaré tomando banho em sua piscina na manhã desta terça-feira. O homem acionou a Polícia Militar Ambiental, que resgatou o animal e o soltou na reserva dos Carijós, no Norte da Ilha.

Alceu conta que estava assistindo televisão por volta das 22h de segunda-feira com a esposa e a filha de 12 anos quando seus dois cachorros, que estavam para o lado de fora, começaram a latir muito. Quando ele foi ver o que viu o jacaré do papo amarelo de cerca de 1,5 metro no seu quintal:



— Liguei para um amigo meu que é aposentado da Polícia Ambiental e ele me orientou a prender os cachorros e deixar ele quieto, pois eles não tem plantão e só poderiam buscar no outro dia — disse.



Foto: Alceu Atherino Neves / Divulgação

Quando acordou nesta terça, por volta das 6h30, o jacaré estava dentro da piscina. Os policiais constataram que animal não apresentava ferimentos, e acreditam que tenho entrado na casa pela proximidade com à mata e uma cachoeira.



— A gente levou um susto, aqui aparecem muitos lagartos, sagui, mas jacaré foi a primeira vez. Meu primeiro impulso foi tentar espantar ele, mas é como o policial falou, nós que invadimos o habitat dos bichos, então não tem o que fazer — contou Alceu.



