"Modernizar e oxigenar" são as metas do novo presidente da Associação de Clubes de SC

Nem Wilfredo Brillinger, Francisco Battistotti, Jony Stassun, Jaime Dal Farra ou Plínio David de Nes Filho. Não será nenhum dos dirigentes de Figueirense, Avaí, Joinville, Criciúma ou Chapecoense, respectivamente, que comandará a Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCClubes). Nesta segunda-feira, Luiz Henrique Martins Ribeiro, do Tubarão, foi o escolhido. Na primeira grande entrevista do novo mandatário, concedida à rádio CBN Diário nesta terça, duas palavras pontuam a forma como ele pretende comandar a entidade: "modernização e oxigenação".

Com 36 anos de idade, Ribeiro quer aplicar na SCClubes um modelo de gestão que vem dando certo no Tubarão, time que preside e que ascendeu neste ano à elite do futebol do Estado. Em vez da centralização das decisões na mão de uma única pessoa - o presidente -, ele pretende promover, dentro dos próximos seis meses, uma reforma estatutária para a criação de um conselho administrativo híbrido - composto tanto por representantes dos grandes times do Estado quanto dos pequenos.

— Sou um dirigente com pouca experiência no futebol, mas conheço de gestão, de modelagem de negócio. Tento sempre ter uma postura de mediação. Hoje, o momento é de redefinição de lideranças no futebol catarinense. Vendo esse cenário presidencialista, e por esse motivo essa disputa pelo cargo, a intenção é fazer uma reformulação estatutária. É preciso modernizar a SCClubes, transformá-la num sistema de governança corporativa, que já é aplicado em grandes institutos, empresas e companhias — disse.

— Em linhas gerais, a ideia é fazer um conselho de administração com cinco presidentes de clubes, entre grandes e pequenos, e também um conselho fiscal. Assim, passa a ter não apenas um presidente, mas cinco conselheiros que teriam a decisão administrativa sobre a associação — completou o dirigente.

Luiz Henrique Martins Ribeiro foi alçado ao posto de presidente da SCClubes porque Plínio David de Nes Filho, dirigente da Chapecoense, declinou do cargo. Antes, ele era ocupado por Sandro Pallaoro, ex-mandatário do Verdão que faleceu no acidente aéreo de Medellín. Nos bastidores, presidentes de Figueirense e Avaí já vinham se posicionando com a intenção de assumir o cargo, mas chegou-se à decisão de optar pela terceira via, que acabou com o nome do presidente do Tubarão.

Questionado se essa seria uma chance para elevar o próprio nome dentro do cenário estadual do futebol ou de, alguma forma, favorecer as pretensões do Tubarão, Ribeiro foi enfático ao afirmar que não tem pretensões pessoais

— A minha intenção é muito clara: contribuir com a melhora do ecossistema do futebol de Santa Catarina. A gente pode melhorar as condições de gestão, ter mais transparência e organização. Precisamos superar o momento e aproveitar de forma positiva, com modernização e oxigenação. Não tenho uma intenção política, institucional ou não. A intenção é que todos os presidentes de clubes, que tenham conhecimento em áreas distintas, possam contribuir de forma positiva.

A nova diretoria tem a Associação Chapecoense de Futebol na vice-presidência e o conselho fiscal efetivo formado por membros do Criciúma, Brusque e Figueirense. Joinville e Metropolitano fazem parte como membros suplentes do conselho fiscal.