Missa de despedida ao padre Ney Brasil lota Catedral em Florianópolis

Moacir Pereira 05/01/2017 | 10h01 Atualizada em

Numa tarde de muito calor e altíssimas temperaturas em Florianópolis, a Catedral Metropolitana ficou superlotada de familiares, fiéis e amigos que foram levar seu adeus ao padre Ney Brasil Pereira, um dos sacerdotes mais qualificados, humanos e sábios que Santa Catarina já conheceu. Ele faleceu aos 86 anos no Hospital de Caridade.



Era um ser humano de incontáveis virtudes e qualidades. Estudioso, exegeta, único catarinense a integrar a Comissão de Estudos Bíblicos do Vaticano, compositor, escritor e músico, revelou-se um extraordinário maestro no comando do Coral Santa Cecília, que executou as mais lindas canções clássicas, sacras e populares em eventos oficiais, comunitários e religiosos, em Florianópolis e pelo interior do Estado.

Fazia um trabalho exemplar, sereno e silencioso, há mas de 40 anos como capelão da Penitenciária Estadual da Agronômica.

Fundador e professor do Itesc e da Faculdade de Teologia de Santa Catarina, foi o responsável pela formação de mais de 600 padres e diáconos.

Seu amigo, maestro Carlos Besen, disse tudo na missa de corpo presente: ¿Sacerdote e cidadão, sábio e homem de muita fé. Amante da música e incentivador de todos os músicos. Muito difícil encontrar outro homem que o substituta.¿

Era o profeta em defesa da boa música, da palavra e da cidadania

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Leia também:

Despedida de padre Ney Brasil será com missa na Catedral em Florianópolis



Padre Ney Brasil Pereira morre em Florianópolis