Miss Universo da zoeira: saiba como foi a disputa em memes

A Miss França Iris Mittenaere, 23 anos, venceu o concurso Miss Universo na noite deste domingo. Apresentada novamente por Steve Harvey, responsável por errar a vencedora do ano passado, a cerimônia ganhou sua versão cômica nas redes sociais: uma chuva de memes invadiu o Twitter antes, durante e depois da transmissão. Por meio desses posts divertidos, saiba como foi a disputa que deixou a brasileira Raissa Santana no top 13 do concurso, criou polêmica com o "sobrepeso" da Miss Canadá e coroou uma dentista francesa.

O planeta antes de elegerem a miss universo/ o planeta dps de elegerem a miss universo #MissUniverse pic.twitter.com/DcMsW53g0k — Atenuado (@eibichano) 30 de janeiro de 2017

Se o Miss universo deu 2°chance ao Steve Harvey quem sou eu para não dar uma 2° chance ao crush que não presta, né non,amores? pic.twitter.com/NaelK0UHLq — Meu nome é katya. (@VinyInacio) 30 de janeiro de 2017

NOJENTO os comentaristas da band no #missuniverso "A canada é gordinha, só entro por cotas". POR FAVOR NÉ. pic.twitter.com/5TlP82BXFc — Camila Martins (@camiemartins) 30 de janeiro de 2017

Participantes do BBB se consolam após brasileira ser eliminada do Miss Universo pic.twitter.com/7YESGsznG0 — herick (@herickks) 30 de janeiro de 2017

Primeiro eliminaram a Miss Brasil, agora a Miss México que merecia top 3, cancela esse Miss universo #MissUniverse pic.twitter.com/EPGMgWLH3a — ZIPERATIVO (@ZIPERATlVO) 30 de janeiro de 2017

¿Y la Miss Universo 2017 será la de Coalala¿ Colomlala¿ hmmm¿ ¡de Francia!¿ pic.twitter.com/edN3yjIvAJ — Ron Gato (@Ron_Gato) 30 de janeiro de 2017

Sério que quem ganhou o Miss Universo foi a França????? pic.twitter.com/AcXGcfOkqT — Clara (@clarapralon) 30 de janeiro de 2017

E a França ganhou o Miss Universo



O twitter neste momento:pic.twitter.com/uHeAYke00z — Verão (@verineas) 30 de janeiro de 2017

E o prêmio de Miss Universo foi para a Miss FRANÇA! pic.twitter.com/8M44fEKf3q — PAPELPOP (@papelpop) 30 de janeiro de 2017

