Ministro dos Portos assina contratos de investimentos em Itajaí nesta quinta

Ministro dos Portos, Mauricio Quintella, estará na quinta-feira em Itajaí. Vai assinar os contratos que viabilizarão novas obras de drenagem e dos berços 3 e 4, consideradas vitais para a retomada das operações. No fim de semana, o superintendente Marcelo Salles e o prefeito Volnei Morastoni (PMDB) receberam as empresárias chinesas Sophia Miao e Yuan Mng, que visitaram as as instalações e manifestaram interesse em investimentos no complexo portuário

Reformas

O presidente da Fiesc, Glauco José Corte, está viajando nesta segunda a Brasília. Convidado pelo Ministério da Fazenda, participará nesta segunda de reunião especial com o ministro Henrique Meirelles e outros presidentes de Federações Estaduais. Na pauta, avaliação das reformas que serão debatidas a partir de fevereiro no Congresso Nacional.

Pacotaço

Comissão Especial da Câmara Municipal de Florianópolis que examina o pacote de medidas saneadoras enviado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) volta a se reunir a partir das 14h. Deverão ser feitos os últimos ajustes, incluindo algumas reivindicações feitas pelo Sindicato dos Servidores Municipais. A votação das matérias pelo plenário começará nesta terça.

O bloqueio

O juiz federal Marcelo Krás Borges, da Vara Ambiental de Florianópolis, decidiu na semana passada bloquear as contas bancárias pessoais do prefeito Gean Loureiro. Alegou que ele não tinha resolvido o problema da alimentação e hospedagem dos 85 índios do Rio Grande do Sul e do Paraná que vieram vender artesanato em Florianópolis.

Uma das filhas do prefeito teve o cartão rejeitado. Depois, o bloqueio foi suspenso.

Representações

Duas audiências do prefeito Gean Loureiro poderão definir o futuro de sete dos 40 projetos do pacotaço que estão a Câmara. A primeira será às 10h30min com o procurador-geral de Justiça, Sandro Ness, e a segunda às 14h com o juiz federal Marcelo Krás Borges. Cinco vereadores entraram com representações no Ministério Público Federal e no MPSC alegando inconstitucionalidade. O prefeito anunciou que pode ceder em apenas três deles.

Mudanças

O médico Heron Pereira foi exonerado da Superintendente dos Hospitais Públicos da Secretaria Estadual da Saúde. Assume em seu lugar Lúcia Schultz, diretora de Regulação. Heron foi indicado ao cargo pelo vice-governador, Eduardo Moreira(PMDB). A Secretaria da Saúde terá dois secretários adjuntos: Murilo Capella, de Assuntos Institucionais, e André Bazzo, de Assuntos Financeiros. Bazzo é ligado ao PSD.

Curtas



*Projeto do deputado Antônio Aguiar (PMDB), que prevê publicidade pela internet de listas sobre programações de consultas com especialistas, exames ou cirurgias eletivas, foi sancionado pelo governador Raimundo Colombo. Virou a Lei 17.066.

*Jornalista Suelen Costa assumiu a assessoria de imprensa do secretário Vicente Caropreso. Sucede o jornalista Eduardo Correia.

*Escola Municipal Alfred Germano Hardt, de Joinville, venceu o prêmio de melhor prática no seminário nacional realizado em São Paulo com trabalho sobre meio ambiente.

