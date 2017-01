Ministro da agricultura em SC 

Moacir Pereira 09/01/2017 | 10h45 Atualizada em

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (E), participa hoje de reunião no auditório do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí. Serão apresentadas as principais reivindicações do setor, suas dificuldades e as ações federais de desburocratização. O ministro esteve conversando com o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, do PMDB, tratando previamente as prioridades da pauta do encontro de hoje.

Diretores do Crea-SC participam hoje, às 17h, de reunião na sede do Sinduscon com integrantes da Associação Catarinense de Engenheiros, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Em discussão o alinhamento de ações para um posicionamento sobre o novo Plano Diretor de Florianópolis, em discussão há pelo menos 10 anos. As entidades vão cobrar das autoridades e órgãos públicos uma solução para implantação imediata do plano.

Os estudos do novo Plano Diretor de Florianópolis foram marcados por muito assembleísmo e pouca racionalidade, segundo as entidades técnicas. Foram realizadas 29 reuniões, 17 audiências públicas, encontros distritais e oficinas, com conclusão dos trabalhos em 16 de dezembro. A última audiência foi agendada para este mês de janeiro. Mas há restrições e mudanças consideradas absurdas, que inviabilizariam várias atividades do setor produtivo da Capital.

