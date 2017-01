Minissérie sobre lutador José Aldo e outras atrações para ver na TV na noite desta terça-feira

Dicas da programação 03/01/2017 | 19h00 Atualizada em





José Loreto como José Aldo Foto: tv globo / Divulgação

Minissérie sobre lutador José Aldo

Lançado nos cinemas em junho com o título Mais forte que o mundo – A história de José Aldo, o filme com a trajetória do campeão brasileiro do MMA será exibido a partir desta terça-feira na RBS TV como minissérie em quatro episódios. O ator José Loreto vive José Aldo, amazonense que alcançou o título mundial do UFC (Ultimate Fighting Championship) na categoria peso pena e ficou por 10 anos invicto - até perder o cinturão em dezembro de 2015. A atração vai ao ar até sexta, sempre após a novela A lei do amor.

Leia mais:

Ofensas, tombo e vexame no palco: o que já aconteceu em 2017 na música

Morre, aos 90 anos, o poeta e crítico inglês John Berger





Estreia "Prazer em receber" no GNT

Lenny Niemeyer Foto: Elisa Mendes / GNT

O programa Prazer em receber estreia nesta terça-feira, às 21h30min, no GNT. Ao longo de sete episódios, a estilista Lenny Niemeyer, que é reconhecida por suas recepções memoráveis, dá dicas simples e criativas para organizar diversos eventos. Desde um churrasco na piscina até mesmo um jantar romântico, ela prepara todos os detalhes e recebe convidados especiais como Regina Casé, Glória Maria, Fernanda Gentil e Glenda Kozlowski.

"Raízes" na Globo

Malachi Kirby Foto: Globo / Divulgação

Um dos sucessos da TV americana, a minissérie Raízes volta à programação da Globo nesta terça-feira. A produção de 1977 ganhou uma nova versão com elenco que reúne nomes como Malachi Kirby, Laurence Fishbourne, Forrest Whitaker, Anna Paquin, Jonathan Rhys Meyers e Anika Noni Rose. Baseada no livro homônimo de Alex Haley, Raízes faz um retrato histórico da escravidão nos Estados Unidos por meio da saga de uma família que luta para sobreviver, resistir e continuar seu legado, enfrentando dificuldades e muita crueldade. A atração vai ao ar de terça a sexta, sempre às 23h, na RBS TV.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH