Milhares de opositores ao aborto participam de passeata em Paris

Paris 22/01/2017 | 17h01

Mais de 10 mil opositores ao aborto, segundo a polícia, e 50 mil, segundo os organizadores, saíram às ruas de Paris neste domingo na Marcha pela Vida, a três meses das eleições presidenciais.

Os participantes, de toda a França, entre eles famílias, desfilaram em meio a balões coloridos e cartazes que exibiam fetos.

A manifestação foi convocada por um grupo de associações que denuncia a "banalização" da interrupção voluntária da gravidez (IVG) e se opõe a um projeto de lei que prevê penalizar os sites anti-IVG.

Participaram da manifestação delegações de Alemanha, Estados Unidos, Itália, Espanha, Suíça e Bélgica, que se colocaram na liderança do evento, cuja reivindicação contou com o apoio do Papa Francisco, fiel à doutrina da Igreja Católica que se opõe ao aborto.

A Marcha pela Vida aconteceu um dia depois de uma passeata que reuniu 7 mil pessoas em Paris, segundo a polícia, para defender os direitos das mulheres, o aborto, e protestar contra o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seu comportamento envolvendo as mulheres.

O número de abortos na França é de cerca de 200 mil por ano.

