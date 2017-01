Miami se nega a ser 'cidade santuário' para imigrantes em situação ilegal

Miami 26/01/2017 | 21h54

A prefeitura de Miami-Dade, no estado da Flórida, ordenou nesta quinta-feira (26) às instituições penitenciárias que obedeçam ao presidente Donald Trump para limpar a reputação de "cidade santuário" para imigrantes em situação clandestina e não pôr em risco o ingresso de recursos federais.

De acordo com o porta-voz da prefeitura, Michael Hernández, o prefeito republicano Carlos Giménez instruiu o Departamento Correcional "a honrar todas as solicitações de detenção de imigrantes recebidas pelo Departamento de Segurança Interna".

Giménez tenta, com isso, angariar a simpatia do presidente Trump, depois que ele determinou, na quarta-feira, o corte de fundos federais para as cerca de 300 "cidades santuário" do país que se negam a prender e a contribuir para a deportação de imigrantes em situação irregular.

As maiores "cidades santuário" do país - Nova York, Los Angeles e São Francisco - prometeram resistir e continuar protegendo os imigrantes, mas o prefeito de Miami rejeitou o rótulo imposto pelo Departamento de Justiça no ano passado.

Miami foi incluído nessa "lista" porque a Polícia se negava - até esta quinta-feira - a prender esses imigrantes, a menos que Washington pagasse os custos de sua detenção.

Ao jornal Miami Herald, o prefeito explicou que tomou uma decisão financeira ao ordenar a detenção dos imigrantes procurados pelo FBI (a Polícia Federal americana), na contramão da maioria das "cidades santuário".

"Quero ter certeza de que não vamos colocar em risco os milhões de dólares em fundos que recebemos do governo federal por um assunto de 52.000 dólares", afirmou Giménez, um republicano que disse ter votado na democrata Hillary Clinton.

Esse valor - US$ 52 mil - é o que teria custado ao condado no ano passado deter os imigrantes em prisões locais.

Segundo o Migration Policy Institute, a Flórida conta com cerca de 650 mil imigrantes em situação ilegal. É o quarto estado com maior número de pessoas nessa situação, atrás de Califórnia (mais de 3 milhões), Texas (1,5 milhão) e Nova York (870 mil).

