México extradita para EUA narcotraficante 'Chapo' Guzmán

México 19/01/2017 | 20h32

O México extraditou nesta quinta-feira o narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera para os Estados Unidos, onde era requerido por dois tribunais federais, informou a chancelaria mexicana.

"O governo da República entregou no dia de hoje o senhor Guzmán Loera às autoridades dos Estados Unidos", assinalou a chancelaria em um comunicado.

Guzmán, chefe do cartel de Sinaloa e durante anos um dos traficantes mais procurados do mundo, estava na prisão federal de Ciudad Juárez, vizinha à americana "El Paso", no Texas.

