Metropolitano estreia com empate sem gols no Campeonato Catarinense

Jogo foi pegado no Estádio do Sesi neste domingo Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

O Metropolitano estreou com empate sem gols contra o Tubarão no Campeonato Catarinense na tarde deste domingo no Estádio do Sesi, em Blumenau. O primeiro tempo teve chances de gols para os dois lados. Um pouco mais organizado no início, o Tubarão teve a primeira oportunidade de abrir o placar por volta dos cinco minutos, quando depois de um escanteio cobrado por Ricardo Conceição, Rentería cabeceou e o goleiro Vilar espalmou. Já por volta dos 15, o Verdão teve a primeira boa chance, quando o atacante Charles chutou forte e o goleiro Jandrei bem posicionado defendeu.

O primeiro tempo seguiu com poucas oportunidades para os dois times até que, aos 32, o Metrô teve a chance mais clara da partida para marcar. Thiago Cristian levantou para dentro da área, a bola bateu no braço do defensor do Tubarão e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 do Metrô bateu no meio do gol e Jandrei defendeu, espalmando a bola para o lado. Cada equipe ainda teve uma chance em cobranças de falta, mas não tiveram êxito.

Na volta do intervalo o Metropolitano entrou com gás renovado. Aos sete minutos Sabiá recebeu a bola ainda no campo de defesa e seguiu até a metade do campo do adversário e tocou direto para o gol. O goleiro Jandrei espalmou, mas a sobra acabou nos pés de Charles, que desperdiçou a chance ao chutar a bola na trave.

Pouco depois, Sabiá foi derrubado na entrada da grande área. Na cobrança, Thiago Cristian mandou por cima da meta adversária. Aos 27, foi a vez do Tubarão chegar com perigo após uma falta perto da área do Metropolitano. Everton Júnior jogou a bola dentro da área, Rentería cabeceou, mas o goleiro Vilar garantiu a defesa.

A última boa oportunidade foi do Tubarão aos 43, quando Valdo Bacabal foi derrubado por Elber perto da meia-lua e o time do sul ganhou a falta, mas Calyson chutou em cima da barreira.

Os dois times voltam ao campo durante a semana para a segunda rodada do Catarinense. Na quarta-feira o Tubarão recebe a Chapecoense às 19h30min, no Estádio Domingos González. Já o Metropolitano encara o Avaí na quinta-feira, às 21h, na Ressacada.

Ficha técnica:

METROPLITANO - O

Vilar; Maranhão, Maurício, Elton e Juninho; Carrasco, Elber, Valkenedy (Paulo Victor) e Thiago Cristian (Mazinho); Sabiá (Jean Moser) e Charles. Técnico: Cesar Paulista.

TUBARÃO - O

Jandrei; Alex Santos, Gustavo Bastos, Aldo e Artur Henrique; Matheus Barbosa, Ricardo Conceição (Guilherme Amorim), Calyson e Daniel Costa (Paulinho); Rentería e Everton Júnior (Valdo Bacabal). Técnico: Marcelo Mabília.

Amarelos: Matheus Barbosa (T). Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Evandro Weber e Gizeli Casaril. Local: Estádio do Sei, em Blumenau.