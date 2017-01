Metropolitano acerta últimos detalhes para a estreia no Estadual

Catarinense 2017 28/01/2017 | 12h01





Durante a última década o Metropolitano se acostumou a mandar jogos longe do torcedor. Foi assim em 2008, em 2009 e durante o Campeonato Catarinense do ano passado. Jogou “em casa” em cidades como Brusque, Timbó e, mais recentemente, Jaraguá do Sul.



Nas vezes anteriores, a volta para casa foi sempre recheada de alegrias: ou com a primeira participação na Série C, ou com a histórica campanha de oito anos atrás, quando por pouco não foi campeão do returno do Catarinense.



Para 2017, a esperança do torcedor é de que os bons fluidos venham novamente e, mesmo em meio a uma preparação discreta, montagem de elenco modesta e dinheiro escasso, o time surpreenda. Domingo, às 17h, quando a gorducha der as primeiras roladas no gramado do Estádio do Sesi, 653 dias longe do torcedor em um jogo pelo Estadual serão deixados de lado — a última partida ocorreu contra o Joinville, empate em 0 a 0, no longínquo 18 de abril de 2015.



E para fazer o torcedor feliz na volta para casa, os atletas terão o desafio de romper os empecilhos criados na pré-temporada e se entrosarem para garantir uma largada vitoriosa. Em campo, Cesar Paulista definiu o time na sexta-feira, no último treino feito no palco da partida.



Para garantir solidez defensiva, o treinador utilizará a formação com três volantes, da mesma forma com que começou o jogo-treino contra o Brusque, em que a equipe não levou gol. No time titular, o jovem zagueiro Maurício fará dupla de zaga com Elton. Ele recebeu a chance entre os 11 no decorrer da semana e está confirmado entre os que começam jogando no domingo.



— Preciso fazer alguns ajustes no sábado, mas por conta do nosso preparo físico um pouco abaixo devo usar essa formação — conta o técnico se referindo à escalação dos volantes Carrasco, Elber e Valkenedy como titulares.



METROPOLITANO



Vilar; Maranhão, Maurício, Elton e Juninho; Carrasco, Elber, Valkenedy e Thiago Cristian; Sabiá e Charles. Técnico: Cesar Paulista.



TUBARÃO



Jandrei; A. Santos, G. Bastos, Aldo e A. Henrique; M. Barbosa, Ricardo Conceição, Daniel Costa e Calyson; Everton Júnior e Renteria. Técnico: Mabília.



DOMINGO, 17H



Local: Estádio do Sei, em Blumenau. Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Evandro Weber e Gizeli Casaril. Ingressos: Cadeira Lateral, R$ 30; Cadeira Central, R$ 50; Visitante, R$ 30. Menores de 12 anos, R$ 10.