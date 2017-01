Mesa diretora da Câmara de Chapecó é eleita por unanimidade

Política 02/01/2017 | 21h52 Atualizada em

A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Chapecó foi eleita por unanimidade após a solenidade de posse dos 20 legisladores, do prefeito Luciano Buligon (PSB) e do vice Élio Cella (PR). A chapa única foi apresentada tendo como presidente Valmor Scolari (PSD), vice Itamar Agnoletto (PSDB), primeira secretária Marcilei Vignatti (PT) e segundo secretário Valdemir Stobe (PTB).

A votação foi conduzida pelo vereador Ildo Antonini (DEM). Todos votaram sim. O vereador Diego Alves (PP) fez um comentário ao votar.

— Pela unidade do legislativo voto sim — declarou.

Era natural que a presidência ficasse com alguém do PSD que tem a maioria das cadeiras: seis. Apenas a vereadora eleita Cleidenara Weirich, do PSD, não participou da votação pois, apesar de diplomada, não tomou posse. Há uma decisão judicial que a impede de exercer cargo público em virtude de uma investigação da polícia federal sobre suspeita de desvio de recursos público.

A representante da oposição na mesa diretora é Marcilei Vignatti (PT). Na última eleição as chapas de oposição fizeram apenas cinco vereadores e, a situação, 16.

No seu discurso de posse, Valmor Scolari disse que vai trabalhar junto com a administração Buligon e Cella, mas que também vai zelar pelo papel do legislativo.

— Que o poder legislativo possa ter sua independência, seu próprio rumo — destacou.



