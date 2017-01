Mergulhador é atingido por lancha na Barra da Lagoa, em Florianópolis

Arcanjo 28/01/2017 | 11h19 Atualizada em

Um homem de 38 anos foi atingido por uma lancha no início da manhã deste sábado enquanto realizava pesca subaquática na praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Segundo informações dos Bombeiros, o mergulhador voltava para a superfície quando foi atingido pela embarcação. Com choque, ele sofreu escoriações nas costas e um hematoma próximo do pulmão. O guarda-vida que fazia a segurança no local realizou os primeiros atendimentos.

O helicóptero do Arcanjo foi chamado e encaminhou o homem para o hospital e segue em observação. Conforme o tenente Leandro Flores, a vítima e o condutor da lancha faziam o mergulho juntos.

— Por causa do vento, segundo o relato deles, o motorista da embarcação precisou se deslocar para o costão. Aí o condutor atingiu o mergulhador — afirmou Flores.

Segundo o Tenente, a orientação passada para os mergulhadores é sempre deixar o motor das embarcações desligados. No entanto, como a pratica de pescaria precisa percorrer a corrente, "o motor da lancha precisa ficar sempre ligada".

Lei amais notícias:

Sábado será de sol entre nuvens em Santa Catarina