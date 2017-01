Meia Maratona de São José e de Chapecó têm inscrições abertas e dão largada no calendário de SC

Saúde nas ruas 25/01/2017 | 16h15 Atualizada em

Tradicionais provas do Sul do país, as Meias-Maratonas de São José e Chapecó abrem o calendário de eventos em Santa Catarina nos próximos meses. Ambas com opções de 5km, 10km e 21km, os dois eventos já estão com as inscrições abertas e podem ser feitas através do site da Corre Brasil (www.correbrasil.com.br), empresa responsável pela organização das duas corridas.

Meia Maratona de São José: Realizada pelo segundo ano consecutivo pela Corre Brasil, a Meia Maratona de São José estreou em 2016 colocando 1,2 mil atletas nas ruas do município vizinho à capital Florianópolis. Buscando repetir o sucesso da primeira edição, a prova nesse ano mantém as distâncias de 5km, 10km e 21km (confira o evento no site da correbrasil)

Em 2016, o paraibano Carlos Moura e a catarinense Simone Ferraz conquistaram os títulos da Meia Maratona de São José e, para esse ano, são cotados como favoritos para o evento que será realizado no dia 12 de março, novamente com largada e chegada em frente à Arena Multiuso, na Avenida Beira Mar de São José.

Meia Maratona de Chapecó: Comemorando seu centenário em 2017, a Meia Maratona de Chapecó será um evento emblemático para o município que nos últimos meses recebeu tanto carinho e agora esperar recepcionar atletas de todo país de braços abertos. A prova está marcada para o dia 9 de abril e mais uma vez contará com os percursos de 5km, 10km e 21km.

Em 2016 aproximadamente mil atletas participaram do evento e, para a edição desse ano, a organização manteve a programação e os percursos utilizados nos últimos anos. A prova terá largada e chegada em frente à Igreja Matriz para todas as distâncias