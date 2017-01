MEC prorroga para domingo prazo para se inscrever no Sisu

Ensino superior 27/01/2017 | 18h22 Atualizada em

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59min deste domingo. O resultado ainda será liberado na data prevista: 30 de janeiro. Em Santa Catarina, as instituições públicas oferecem 6,4 mil vagas.

A pasta decidiu estender o período de cadastro para que nenhum candidato fosse prejudicado. Isso porque, nos dois primeiros dias de inscrição, alguns estudantes relataram problemas para acessar a página.

Os requisitos para se inscrever no Sisu são ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e não ter zerado a redação. O MEC ainda reforçou que foram sanadas inconsistências encontradas no sistema, que dificultavam o acesso de candidatos das primeira e segunda aplicações.

Qualquer problema pontual é preciso que o candidato entre em contato com o MEC por meio do 0800 61 61 61 ou pelo ouvidoria@mec.gov.br. Além disso, a pasta ainda lembrou que os calendários do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) continuam normalmente para os dias 31/01 a 03/02 e 07/02 a 10/02, respectivamente.

