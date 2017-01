Marlon, do Criciúma, elogia metodologia de Deivid: "Similar a do Micale e do professor Tite"

pré-temporada 13/01/2017 | 17h51 Atualizada em

Na preparação para a temporada 2017, o Criciúma se adapta a uma nova metodologia de trabalho. Sob o comando do técnico Deivid, os jogadores buscam organização e compactação dentro de campo, aos moldes do novo treinador. O lateral-esquerdo Marlon, que foi chamado para a Seleção sub-20 no ano passado e também participou da temporada de treinamentos da seleção principal antes da Olimpíada do Rio, continua no elenco. Após alguns dias de treinamento com Deivid, ele elogia a maneira do novo técnico trabalhar.



— Ele é um treinador que está trazendo uma metodologia nova de trabalho, similar à do Micale e do professor Tite, que são trabalhadas na seleção de base. É uma coisa nova, boa para os atletas terem conteúdo tático novo, vai ser importante. Esse ano a tecla mais forte é buscar o acesso, mas o primeiro passo é o título catarinense. Acredito que tendo uma boa compactação, um bom plano de jogo, a gente vai conseguir esse objetivo — disse.



Entre os reforços para a temporada, ainda não chegou ninguém para a posição de Marlon. A intenção da diretoria do clube é trazer mais alguém para atuar na lateral-esquerda, posição que ficou sem atleta de origem após a lesão de Marlon, que precisou passar por uma cirurgia no rosto.



— É necessário até porque durante a temporada passada a gente tinha essa carência, o Niltinho conseguiu suprir muito bem, o Giaretta também quando foi necessário. Creio que a gente tem que ter um leque maior para que o professor possa fazer um bom trabalho — comenta.



Há pouco mais de um mês, Marlon passou por uma nova cirurgia no nariz para corrigir uma deficiência na respiração. O atleta estava com a capacidade respiratória abaixo do recomendado para atletas de alto rendimento, e durante a recuperação irá utilizar uma máscara protetora.



— Nos cinco primeiros jogos ainda vou usar a máscara, até os enxertos ficarem fazendo parte do osso. A máscara vai me ajudar, mas não vejo a hora de me livrar dela — brinca o jogador.



