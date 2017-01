Manifestantes e policiais se enfrentam no centro de Washington

Washington 20/01/2017 | 13h44

Centenas de manifestantes com máscaras e vestidos de preto protestaram nesta sexta-feira, gerando incidentes no centro de Washington, lançando pedras em policiais e quebrando vitrines, segundo constaram jornalistas da AFP.

A polícia usou gases lacrimogêneos para dispersar-los. A vitrine da rede Starbucks foi quebrada, pouco antes de Donald Trump prestar juramento no Capitólio.

Os manifestantes enganaram o controle das forças policiais mudando de roupa no último minuto para vestir-se com roupas pretas características do grupo "Black Block".

"É lamentável", disse um homem que votou em Donald Trump e usava um gorro vermelho com a frase "Fazer os Estados Unidos grande novamente".

Até o momento, esses incidentes são únicos registrados na capital americana, onde milhares de pessoas, partidárias e opositoras a Donald Trump se reuniram pacificamente ao longo do National Mall, antes da cerimônia de posse.

* AFP