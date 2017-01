Manifestação de caminhoneiros não se mantém em Irani, no Oeste

Mobilização 18/01/2017 | 17h00 Atualizada em

Os caminhoneiros tentaram bloquear a BR-153 em Irani na tarde desta quarta-feira. A baixa adesão, contudo, não segurou a manifestação, que foi interrompida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em menos de uma hora. Os envolvidos no ato agora buscam conseguir o apoio de outros motoristas para fortalecer o movimento na região Oeste.

— Estamos fazendo contato com outros caminhoneiros e ver se conseguimos juntar mais alguns motoristas. Se a gente não conseguir, vamos abandonar o ato — disse um dos organizadores, Thomaz Lisboa.

Conforme os caminhoneiros, por volta das 15h apenas 10 motoristas estavam engajados. Houve a tentativa de trancar a pista com alguns pneus, mas sem força a ação não se manteve.

Na noite de terça-feira os motoristas conseguiram reunir cerca de 400 caminhões para protestar contra o preço do óleo diesel e pedir aumento no valor do frete, assim como está ocorrendo em outras regiões do país, como Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.