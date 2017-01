Maior avião comercial do mundo fará voos diários de São Paulo a Dubai

Emirados Árabes 16/01/2017 | 15h48 Atualizada em

A Emirates Airlines anunciou, nesta segunda-feira, que vai operar um voo diário de Guarulhos (SP) a Dubai, nos Emirados Árabes, com o Airbus A380, o maior avião comercial do mundo. Substituindo o atual Boeing 777-300ER, a viagem com o A380 marcará o décimo ano de operações da companhia no Brasil, que realiza voos diários entre Dubai e São Paulo desde outubro de 2007.

— A mudança para o A380 oferece um total de 959 assentos adicionais por semana em cada viagem, atendendo a uma demanda crescente e demonstrando nosso compromisso com o Brasil e com a região sul-americana — afirmou o vice-presidente sênior da Divisão de Operações Comerciais no Ocidente da Emirates, Hubert Frach.

Leia mais

Leo Gerchmann: valorização de voos e turismo na América do Sul

Avião que ia para os EUA faz pouso não previsto em Brasília após briga de casal

Em novembro, maior avião de cargas do mundo pousou em Guarulhos



Conforme a companhia, o voo EK261 com o Airbus A380 será operado a partir de 26 de março. A aeronave sairá de Dubai (DXB) todos os dias às 8h35min (horário local) e chegará em São Paulo (GRU) às 16h30min. Na direção contrária, a aeronave deixa Guarulhos à 1h25min e desembarca em Dubai às 22h55min (horário local).

— Fizemos investimentos significativos para modernizar as instalações do Aeroporto Internacional de São Paulo a fim de torná-lo compatível com o A380. — disse Gustavo Figueiredo , CEO do Aeroporto da GRU.

O voo da Emirates terá três classes na rota de São Paulo, oferecendo um total de 491 assentos: são 14 suítes privativas na primeira classe, 76 assentos na classe executiva e 401 assentos na classe econômica.

Leia as últimas notícias de Economia