Maduro nomeia governador de Aragua como novo vice-presidente

Venezuela 05/01/2017 | 07h47

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou como novo vice-presidente o jovem governador do Estado de Aragua, Tareck El Aissami. Aos 42 anos, ele assumirá a direção do país caso ocorra um referendo revogatório de mandato em 2017 e Maduro seja derrotado.

— Designei como vice-presidente executivo da República o companheiro Tareck El Aissami, para que assuma esta etapa 2017-2018, com sua juventude, com sua experiência, com seu compromisso e sua valentia — anunciou Maduro em reunião do gabinete transmitida pela TV estatal.

Leia mais

Justiça decide se autor de massacre cumprirá prisão perpétua ou pena de morte

Trem descarrila em Nova York e deixa mais de 100 feridos

Grupo de mulheres fará protesto contra Trump um dia após a posse



"Temos que seguir recuperando o que Chávez nos ensinou: governar obedecendo o povo. O o socialismo é o caminho para se salvar a pátria, não o capitalismo, não a burguesia, não a direita terrorista e criminosa", disse El Aissami no Twitter.

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), que controla o Parlamento, anunciará a nova estratégia contra Maduro e poderá ou não seguir com a iniciativa do referendo revogatório. Em 2016, o referendo provocaria a convocação de novas eleições, mas se Maduro perder o cargo a partir de 10 de janeiro, El Aissami assume a presidência até o final de 2018.

El-Aissami substitui Aristóbulo Istúriz, 70 anos, como parte da reestruturação do gabinete anunciada por Maduro para "recuperar e expandir a revolução bolivariana em todos os planos; moral, econômico, político e internacional".

O novo vice-presidente, de origem sírio-libanesa, foi líder estudantil, advogado e é um dos dirigentes mais influentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) como governador de Aragua, um dos Estados mais violentos do país.

— Disse a ele: "Tareck, trabalhe noite e dia pela segurança do povo, na luta contra os criminosos, na luta para depurar as polícias regionais, na luta contra os terroristas da extrema direita" — revelou Maduro.

Em 2005, El-Aissami foi eleito deputado da Assembleia Nacional, antes de o então presidente Hugo Chávez o designar vice-ministro da Segurança Cidadã, entre 2007 e 2008. Chávez o nomeou em 2008 ministro das Relações Internas e Justiça, cargo que desempenhou durante quatro anos, antes de chegar ao governo de Aragua.