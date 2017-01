Luiz Henrique Martins Ribeiro é o novo presidente da SCClubes

Eleito 30/01/2017 | 21h53 Atualizada em

O presidente do Tubarão, Luiz Henrique Martins Ribeiro, foi eleito presidente da Associação de Clubes de Futebol Profissional (SCClubes), nesta segunda-feira. A nova diretoria tem a Associação Chapecoense de Futebol na vice-presidência e o conselho fiscal efetivo formado por membros do Criciúma, Brusque e Figueirense. Joinville e Metropolitano fazem parte como membros suplentes do conselho fiscal.

A chapa encabeçada pelo Tubarão foi a única que se inscreveu para disputar o pleito e apresentou para os dirigentes sua proposta de ação: implantar em seis meses um modelo de governança corporativa, passando a gestão da Associação a ser realizada não apenas por um presidente, mas por um conselho de administração composto por cinco membros.

- Pretendemos modernizar a gestão da Associação, seguindo o que de mais moderno existe hoje no campo da administração - falou o novo presidente, o advogado Luiz Henrique Martins Ribeiro, em seu primeiro pronunciamento aos colegas.

Segundo apurou o colunista do DC, Roberto Alves, uma reunião amistosa no domingo à noite praticamente selou o futuro da Associação de Clubes de Futebol. Sentaram a mesa, Plínio David de Nês Filho, Rubens Angelotti, Claudio Gomes e Cristopher Nunes. O assunto presidência da entidade foi amplamente debatido.